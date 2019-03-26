Мужчина совершил нападение на финалистку Australian Open и получил 8 лет тюрьмы

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Петра Квитова
Петра Квитова / independent.co.uk

33-летний мужчина Радим Зондра признан виновным в нападении на чешский теннисистку Петру Квитову в декабре 2016 года. Мужчина приговорен к восьми годам тюрьмы строгого режима.

Адвокат Зондры требовала, чтобы его допросили с помощью детектора лжи, а также просила вызвать новых свидетелей и экспертов, но судья ей отказала.

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Сам Зондра настаивал на своей невиновности, передает idnes.cz.

"Было бы самоубийством нападать на госпожу Квитова в ее квартире. Я не такой дурак, чтобы думать, будто у нее дома много денег. Куда логичнее считать, что они в банке", – сказал мужчина.

Прокурор просил дать мужчине 12 лет тюрьмы. Кроме того, он попросил суд обратить внимание на бывших коллег Зондры, которые предоставили ему алиби (его наличие было опровергнуто во время процесса). Приговор еще не окончательный, обе стороны имеют право его обжаловать.

Петра Квитова сейчас занимает второе место в рейтинге WTA. В текущем сезоне чешская теннисистка дошла до финала Australian Open, где уступила японке Наоми Осаке.

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Теги: Спорт Теннис
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