Мужская сборная Украины по баскетболу выиграла первый матч на чемпионате мира 3x3
Мужская сборная Украины по баскетболу U-23 в составе Евгения Балабана, Антона Мусиенко, Ивана Ткаченко и Никиты Руслова стартовала с уверенной победы над командой Кыргызстана на чемпионате мира.
Подопечные Тимура Арабаджи в первой игре на турнире победили со счетом 22:9. Наша команда сделала мощный рывок 7:0 и уверенно лидировала в матче, набрав по его итогам максимальное количество очков.
К слову: Женская сборная Украины по баскетболу победно стартовала на чемпионате мира 3х3: видео
Украина – Кыргызстан 22:9
Украина: Балабан 10, Мусиенко 8, Ткаченко 2, Руслов 2
Следующую игру на турнире наши ребята сыграют сегодня в 16:15 против Катара.
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