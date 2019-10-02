Мужская сборная Украины по баскетболу выиграла первый матч на чемпионате мира 3x3

17 Читати новину українською
Мужская сборная Украины по баскетболу выиграла первый матч на чемпионате мира 3x3

Мужская сборная Украины по баскетболу U-23 в составе Евгения Балабана, Антона Мусиенко, Ивана Ткаченко и Никиты Руслова стартовала с уверенной победы над командой Кыргызстана на чемпионате мира.

Подопечные Тимура Арабаджи в первой игре на турнире победили со счетом 22:9. Наша команда сделала мощный рывок 7:0 и уверенно лидировала в матче, набрав по его итогам максимальное количество очков.

К слову: Женская сборная Украины по баскетболу победно стартовала на чемпионате мира 3х3: видео

Украина – Кыргызстан 22:9
Украина: Балабан 10, Мусиенко 8, Ткаченко 2, Руслов 2

Следующую игру на турнире наши ребята сыграют сегодня в 16:15 против Катара.

 

blog_ava
Возможны ли массовые акции протеста из-за формулы Штайнмайера: мнение социолога
сегодня
3651
Теги: Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
сегодня 13:21 Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
210
Эффектный трейлер к украинско–российскому поединку Гвоздик-Бетербиев: видео
сегодня 10:05 Эффектный трейлер к украинско–российскому поединку Гвоздик-Бетербиев: видео
125
Бывший нападающий "Зари" забил два курьезных гола в ворота "Реала" в Лиге чемпионов: видео
1 октября 22:38 Бывший нападающий "Зари" забил два курьезных гола в ворота "Реала" в Лиге чемпионов: видео
705
Шевченко не возглавит "Милан": объясняем почему
1 октября 19:40 Шевченко не возглавит "Милан": объясняем почему
Михайло Гема 365
Игроки "Шахтера" необычным способом забили пенальти "Аталанте" в матче Лиги чемпионов: видео
1 октября 15:49 Игроки "Шахтера" необычным способом забили пенальти "Аталанте" в матче Лиги чемпионов: видео
573
Новости
Больше новостей
Залиште відгук