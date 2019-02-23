Мужская сборная Украины по биатлону в боевом составе выступит чемпион мира в Эстерсунде

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра определился с составом команды на чемпионат мира в шведском Эстерсунде.

На мировом первенстве цвета Украины представят Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко, сообщает Xsport.

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Гонки пройдут с 7 по 17 марта.

Подготовку к чемпионату мира украинцы будут проходить в белорусских Раубичах, после чего сразу отправятся в Эстерсунд.

Что такое чемпионат мира по биатлону? Это главное ежегодное соревнование биатлонистов, проводимое под эгидой Международного союза биатлонистов. Первый чемпионат мира состоялся в 1958. В 1984 году женщины начали проводить свой отдельный чемпионат, а с 1989 проходит один чемпионат для обоих полов. Место проведения чемпионата мира по биатлону 2019 было определено 7 сентября 2014 года на 11 очередном Конгрессе IBU в Санкт-Вольфганге (Австрия). Претендентами на проведение мирового первенства были Антерсельва, Эстерсунд, Нове-Место-на-Мораве и Ханты-Мансийск. В результате голосования право организовывать чемпионат мира получил Эстерсунд.

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