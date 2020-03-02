Мужская сборная Украины по биатлону выставила основной состав на этап Кубка мира в Чехии

С 5-го по 8 марта в чешском городе Нове Место пройдет седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20. Тренер "Сине-желтых" Юрай Санитра определился с биатлонистами, которые будут представлять Украину на этом этапе.

Состав мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко и Сергей Семенов.

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Отметим, что на этапе Кубка мира в Нове Место состоятся спринты, эстафеты и масс-старты.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса под угрозой срыва находится этап Кубка мира в Нове Место. Вероятно, что этап пройдет без болельщиков.

Добавим, что сборная Украины по биатлону на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь) получила 4 награды (1 золото, 1 серебро, 2 бронзы) и заняла 4-ю строчку в медальном зачете.