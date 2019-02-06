Мужская сборная Украины по теннису узнала имя соперника в квалификации Кубка Дэвиса

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Сборная Украины сыграет в квалификации Кубка Дэвиса
Сборная Украины сыграет в квалификации Кубка Дэвиса / Р-Спорт

Сборная Украины по теннису в сентябре 2019 года сыграет против Венгрии в квалификации Кубка Дэвиса. Матчи пройдут на кортах соперника.

Игры в первой группе (зоны Европа/Африка, Америка, Азия/Океания) запланированы на 13-14 и 14-15 сентября 2019 года.

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12 победителей этого этапа получат путевки в квалификационный этап Кубка Дэвиса-2020, который сыграют в феврале 2020 года. 12 тех сборных, которые проигрывают в первой группе, будут выступать на зональных соревнованиях в следующем сезоне.

Стоит отметить, что сборная Украины дважды встречалась с Венгрией. Счет личных встреч 2:0 в пользу украинцев. Последний поединок команд состоялся еще в 2005 году.

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Теги: Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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