Мужская сборная Украины провалила эстафету на чемпионате мира по биатлону, победила Норвегия

В шведском городе Эстерсунд на чемпионате мира по биатлону состоялась эстафета среди мужских команд.

Победу в плотной гонке довольно ожидаемо завоевала Норвегия с братьями Бе. За второе и третье место боролись Франция и Германия, но на заключительной стрельбе более меткими оказались немецкие спортсмены, которые и стали серебряными чемпионами мира. Мартен Фуркад подвел сборную Франции и позволил России занять третье место. Украина финишировала на 12 месте, продемонстрировав довольно неплохую стрельбу.

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Сборную Украины в эстафетной гонке представляли Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

Начал гонку Артем Прима, который потратил только 1 дополнительный патрон на стрельбе и передал эстафету 11-м, с отставанием от лидера в 16 секунд. Сергей Семенов на грани штрафного круга, с четырьмя дополнительными патронами опустил сборную Украины аж на 17 место.

Артем Тищенко принял эстафету с отставанием от лидера почти в 2 минуты, что фактически означало провал в этой гонке. Правда, Артему удалось "на ноль" провести все огневые рубежи и поднять Украину на 1 позицию.

На заключительном этапе сборную Украины представлял Руслан Ткаленко. Нашему финишеру понадобилось всего 2 дополнительных патрона. В итоге украинцы финишировали на 12 позиции с отставанием от лидера в более чем 3 минуты.

Ранее Спорт 24 писал, что женская сборная Украины завоевала бронзовые медали чемпионата мира по биатлону в эстафете.

1. Норвегия (0+6) 1:12:03,7

2. Германия (0+8) +38,7

3. Россия (0+7) +1:04,7

...

10. Украина (0+6) +3:08,7

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