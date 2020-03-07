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Мужская сборная Украины впервые за 9 лет выиграла медаль на Кубке мира

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В Нове-Место (Чехия) мужская сборная Украины по биатлону установила историческое достижение. Украинские биатлонисты выиграли серебряную награду.

Для мужской сборной Украины это первая командная награда в классической эстафете с 2011 года.

До этого "сине-желтые" получили награду в эстафете 11 марта 2011 года. В российском Ханты-Мансийске "сине-желтые" выиграли бронзовую медаль.

К теме Сборная Украины по биатлону завоевала историческое "серебро" на Кубке мира-2020

В составе сборной Украины представляли Александр Биланенко, Андрей Дериземля, Сергей Семенов и Сергей Седнев.

Что интересно, Сергей Семенов был в составе сборной Украины 7 марта 2020 года, когда наша сборная завоевала историческое "серебро".

Также в составе сборной Украины были Артем Прима, Руслан Ткаленко и Дмитрий Подручный.

Церемония награждения 2020

Для мужской команды это только четвертая награда на Кубке мира за время Независимости Украины.

Еще одну бронзу мужчины одержали 14 декабря 2008 года в австрийском Хохфильцене. В том составе были Вячеслав Деркач, Андрей Дериземля, Олег Бережной и Сергей Седнев.

Успешным для Украины был Антхольц 3 декабря 2000 года. Теперь украинцы выиграли серебряную награду в составе: Вячеслав Деркач, Андрей Дериземля, Александр Биланенко и Руслан Лысенко.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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