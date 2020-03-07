Мужская сборная Украины впервые за 9 лет выиграла медаль на Кубке мира
В Нове-Место (Чехия) мужская сборная Украины по биатлону установила историческое достижение. Украинские биатлонисты выиграли серебряную награду.
Для мужской сборной Украины это первая командная награда в классической эстафете с 2011 года.
До этого "сине-желтые" получили награду в эстафете 11 марта 2011 года. В российском Ханты-Мансийске "сине-желтые" выиграли бронзовую медаль.
К теме Сборная Украины по биатлону завоевала историческое "серебро" на Кубке мира-2020
В составе сборной Украины представляли Александр Биланенко, Андрей Дериземля, Сергей Семенов и Сергей Седнев.
Что интересно, Сергей Семенов был в составе сборной Украины 7 марта 2020 года, когда наша сборная завоевала историческое "серебро".
Также в составе сборной Украины были Артем Прима, Руслан Ткаленко и Дмитрий Подручный.
Церемония награждения 2020
Для мужской команды это только четвертая награда на Кубке мира за время Независимости Украины.
Еще одну бронзу мужчины одержали 14 декабря 2008 года в австрийском Хохфильцене. В том составе были Вячеслав Деркач, Андрей Дериземля, Олег Бережной и Сергей Седнев.
Успешным для Украины был Антхольц 3 декабря 2000 года. Теперь украинцы выиграли серебряную награду в составе: Вячеслав Деркач, Андрей Дериземля, Александр Биланенко и Руслан Лысенко.
Последние новости про биатлон – читайте на сайте Спорт24.
Выбор редакции
-
Сборная Украины по биатлону завоевала историческое "серебро" на Кубке мира-2020сегодня , 19:17
-
"Динамо" в большинстве победило "Александрию" и вернуло себе второе место: видеосегодня , 19:17
-
"Десна" сенсационно победила "Зарю": два удаления и очередные скандальные решения VAR – видеосегодня , 16:09