Музычук и Коробов – лучшие шахматисты Украины 2018 года

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Мария Музычук
Мария Музычук

Титулованные украинские гроссмейстеры Мария Музычук (Львов) и Антон Коробов (Харьков) стали лауреатами конкурса "Шахматный Гетьман" как лучший шахматист и лучшая шахматистка Украины 2018 года.

Лауреаты этого конкурса, который проводят сообщество "Украинские шахматы" и сайт "Шахова Украина", определяются путем персонального голосования. В нем принимают участие только украинские гроссмейстеры. Каждый называет пятерку лучших в мужских и женских шахматах. За первое место номинант получает 10 баллов, за второе – 7, за третье – 5, за четвертое – 3, за пятое – 1.

В конкурсе "Шахматный Гетьман"-2018 Антон Коробов набрал 303 балла (25 опрошенных гроссмейстеры поставили харьковчанина на первое место, 5 вторых, 3 третьих и 1 четвертое место), Мария Музычук набрала 308 баллов (21 первое место и 14 вторых).

Всего в нынешнем опросе участвовали 65 (!) гроссмейстеров.

Антон Коробов
Антон Коробов

Конкурс "шахматный Гетман" состоялся уже 14-й раз. У мужчин восемь раз становился лауреатом Василий Иванчук, дважды – Антон Коробов, Павел Эльянов (оба – Харьков) и Руслан Пономарев (Киев). У женщин шесть побед на счету Екатерины Лагно (сейчас представляет Россию), по две – у Анны и Марии Музычук (Львов), Наталье Жуковой (Одесса) и Анны Ушениной (Харьков).

"Шахматный Гетьман"-2018: первые тройки

Мужчины (всего 31 номинант)
1. Антон Коробов (Харьков, 2675) – 303
2. Василий Иванчук (Львов, 2677) – 151
3. Павел Эльянов (Харьков, 2661) – 141…

Женщины (всего 16 номинанток)
1. Мария Музтчук (Львов, 2563) – 308
2. Анна Музычук (Львов, 2539) – 262
3. Наталья Букса (Львов, 2407) – 115…

Все результаты голосования смотрите здесь!

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Теги: Мария Музычук Шахматы Новости Спорта Спорт
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