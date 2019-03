Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"

Футбол и музыка – это неотъемлемые составляющие. Первая мелодия, которая, приходит в голову любителю футбола – это гимн Лиги чемпионов. Мелодия, от которой у поклонников игры миллионы мурашек по телу. Это гимн футбола, который мотивирует и игроков, заряжает их на битву. Это момент, после которого начинается шоу.

Композиция была создана английским композитором Тони Бриттеном в 1992 году, когда Кубок европейских чемпионов был преобразован в Лигу чемпионов.

Практически каждый национальный, европейский, или международный турнир имеет свой гимн. Имеют свои мелодии и клубы, без которых их невозможно представить. "Ливерпуль" – You'll Never Walk Alone, "Реал Мадрид" – Hala Madrid, "Барселона" – Cant del Barça. Музыка заряжает не только игроков на поле, но и болельщиков на стадионе. В частности, на арене лондонского "Арсенала" перед матчем играет мотивационная песня Fatboy Slim – Right Here, Right Now.

"Ювентус" вместе с музыкой организует световое шоу. В Германии вообще футбольный праздник начинается гораздо раньше. Футбольный матч – это только вишенка на торте. В свое время мюнхенская "Бавария", чей стадион напоминает бесовскую чашу, включала перед каждой игрой мистическую композицию Карла Орффа – O Fortuna – Carmina Burana. Это было довольно эффектно и страшно. В конце концов, всех болельщиков в мире объединяет одна песня -The White Stripes – Seven Nation Army.

Аякс

Как показала "Бавария", классическая музыка имеет право на существование в футболе. Развивает эту идею амстердамский "Аякс", который в этом году шокирует своей игрой всю Европу. Фанаты амстердамцев одни из самых шумных в Европе. Перейти им дорогу не желает ни одна группировка. С одной стороны, голландцы шумные и сумасшедшие люди. Гимн "Аякса" – это песня Боба Марли "Three Little Birds". Все началось в 2008 году в товарищеском матче с "Кардифф Сити". Диктор на стадионе и по совместительству диджей Али Яссин, которы прежде играл на гитаре в регги-группе, решил ставить музыку только этого жанра. Болельщикам "Аякса" это пришлось по душе, и теперь их хор можно услышать не только на домашних, но и на выездных матчах.

С другой стороны, на "Йохан Кройф Арене" имеет место классика! В чаше этого стадиона сталкиваются две культуры и болельщики "Аякса" позволяют им жить в гармонии. Речь идет о "Va, pensiero", которая играет перед домашними матчами голландцев.

"Аякс" не играл в плей-офф Лиги чемпионов 13 лет и отметил возвращение со вкусом. Перед матчем с "Реалом" "Йохан Кройфф Арену" посетил известный голландский скрипач и дирижер Андре Рьё, чтобы выполнить ту же "Va, pensiero". Болельщики размахивали флажками и напевали. Это завораживающе действо!

Но реакция фанатов "Аякса" не должна удивлять, ведь они хорошо знают Рьё. Музыкант исполнял "Вальс № 2" Дмитрия Шостаковича еще в 1995 году в перерыве полуфинала матча "Аякс" – "Бавария". В том сезоне амстердамцы выиграли Лигу чемпионов.

В 2009 году "Аякс" пригласил Рьё выступить перед игрой с "Марселем" в 1/8 финала Кубка УЕФА. Скрипач кроме произведения Шостаковича исполнил "Va, pensiero".

А в 2012-м скрипач приезжал на матч против дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов.

Андре Рьё рассказывал, что выступление в перерыве матча с "Баварией" подняло продажи его альбомов.

Как только фанаты услышали первые ноты, они начали напевать мелодию, размахивая флагами клуба. Это было невероятно. Отличное промо! В последующие дни я продал 200 тысяч компакт-дисков,

– рассказал Рьё.

Кто такой Андре Рьё?

Нидерландский дирижёр и скрипач, которого называют в прессе "Королем вальса", как когда-то называли Иоганна Штрауса – сына. Когда в 2010 году Третий канал радио Би-Би-Си основал хит-парад классической музыки, то первое место сразу занял голландский дирижер Андре Рьё.

Рьё уже более 30 лет выступает с концертами по всему миру вместе с созданным им Оркестром Иоганна Штрауса. За это время голландский композитор продал больше, чем 40 миллионов дисков и DVD.

Что же это за композиция "Va, pensiero", которой суждено было стать одним из гимнов амстердамцев?

"Va, pensiero" – хор из третьего акта оперы "Набукко" (1842) Джузеппе Верди, наиболее известный музыкальный фрагмент этой оперы. Слова "Va, pensiero" принадлежат Фемистоклу Солеру – автору либретто "Набукко", но является парафразой библейского псалма 136 "На реках Вавилонских".

Исполнители "Va, pensiero" представляют еврейских изгнанников, плачущих в вавилонском плену о потерянной родине и разрушенном Первом Храме.

Русский перевод итальянского оригинала "Va pensiero"

Лети, мысль, на золотых крыльях,

лети, возносясь над утёсами и холмами,

туда где благоухают прохладные и нежные

сладкие Зефиры родной земли!



С берегов Иордана приветствия

разрушенным башням Сиона.

О, моя Родина, такая прекрасная и утраченная !

О, воспоминания, такие дорогие и роковые!



Золотая арфа судьбоносного пророка,

почему ты, немая, висишь на дереве?

Верни воспоминания в наши сердца,

расскажи нам о временах былых, ушедших.



О, музыкант из Солимы, воистину

извлекай звуки суровой скорбной оды,

пусть тебя Господь вдохновит на гармонии,

которые пробуждают стойкость в страданиях!

"Аякс" очень интересный клуб, который имеет несколько прозвищ. Одно из них – йоден (de joden, superjoden) – "евреи". Оно связано с исторической близостью еврейской диаспоры к команде. Первое поле "Аякса" располагалось в еврейском районе, а за команду, особенно до войны, выступало много футболистов с еврейскими корнями.

Самый известный игрок – Шак Сварт по кличке Мистер Аякс, провел наибольше матчей за амстердамцев – 463. Болельщики "Аякса" любят использовать еврейскую символику, но часто становятся жертвой антисемитских кричалок со стороны фанатов других команд.

В Амстердаме футбол больше, чем игра. Фанаты "Аякса" устраивают масштабные перформансы и красиво поют песни. Среди наиболее популярных – Ajax Hup-hup-hup, Hava Nagila, Bloed, zweet & tranen ("Кровью, слезами и потом"), а также Three Little Birds Боба Марли. Все это невероятно украшает футбол и никак иначе!