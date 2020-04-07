Мы будто занимались сексом, - эксфорвард "Манчестер Юнайтед" о своем одноклубнике

Бывший форвард "Байера" и "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов назвал бывшего партнера по немецкому клубу Франса своим лучшим партнером по атаке за всю карьеру.

Димитар завершил карьеру в 2018 году, его словацитує Goal.

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Подобно Руни и Кину, мы дополняли друг друга. Между нами было взаимное уважение. Мы помогали друг другу стать лучше, и это сделало нашу команду сильнее. Я и Франса забили очень много голов. Помню, как мы уничтожили "Баварию" – 4:1, тогда каждый из нас забил по два мяча.

Он не знал ни английского, ни немецкого, поэтому за пределами поля мы не разговаривали. В буквальном смысле. Когда начинался матч, это было, будто мы занимались сексом! Мне нравилось играть с этим парнем. Это было невероятно,

– сказал Бербатов.

Франсоалдо Сена де Соуза, более известный под именем Франса, выступал за "Сан-Паулу", "Байер", японские клубы и сборную Бразилии.

Димитар Бербатов известен по выступлениям за "Байер"," Тоттенхэм", МЮ и "Монако".

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