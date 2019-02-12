Мы добьемся реванша против Усика, и Гассиев спокойно выиграет, – Генсек федерации бокса России

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Мурат Гассиев и Александр Усик
Мурат Гассиев и Александр Усик / boxing247.com

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что будет добиваться проведения реванша между Муратом Гассиевым и Александром Усиком.

По мнению Кремлева, Гассиев проиграл Усику, поскольку выбрал неправильную тактику.

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"У нас есть задача – проведение реванша. Если Усик не уйдет из бокса, то мы добьемся второго боя. Матч-реванш будет. Я лично уверен, что Мурат спокойно выиграет. Просто с Александром нужно по-другому боксировать, как это сделал Егор Мехонцев (россиянин победил Усика в полуфинале ЧМ-2009, – Спорт24)", – цитирует Кремлева Р-Спорт.

Усик – хороший парень. Он молодец, оставляет приятные впечатления. Но, если говорить о спортивной составляющей, то я думаю, что Мурат лучше него. Просто на первый бой была выбрана неправильная тактика. Нужно послушать Мехонцова,
– сказал Кремлев.

Ранее Кремлев рассказал, что лично Гассиев просил у него организовать реванш. Он даже рассказал, когда может состояться бой.

Отметим, что 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик.

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Теги: Спорт Бокс Усик – Гассиев Александр Усик
Источник: 24 Канал
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