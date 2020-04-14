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Мы должны дать этот бой фанатам: Ломаченко принял вызов известного боксера

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Василий Ломаченко / Boxing Scene

Василий Ломаченко поделился мнением об американском боксере Девине Хейни. 21-летний американец, который просит WBC восстановить его в статусе чемпиона мира в легком весе, бросил вызов украинцу.

Ломаченко, который выиграл титулы WBA, WBO и WBC и одновременно является "франчайзинговым" чемпионом, готов к встрече с Хейни.

В интервью Boxing Scene украинец поставил под сомнение мощность американца.

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"Слышал, как Хейни сказал, что нокаутирует меня. Но он ни с кем не боролся, а теперь говорит, что вырубает меня. Я сказал ему: "Нет проблем, давай сделаем это", – заявил Ломаченко.

Хейни провел 24 боя и все выиграл.

Ломаченко добавил, что Хейни давно знает, что Василий готов к бою.

"Также этого боя ждут много фанатов, мы должны дать им его. У нас очень интересная весовая категория, в которую приходят много новых хороших людей", – заявил Василий.

Василий Ломаченко и Девин Хейни столкнулись в виртуальной перепалке и договорились о бое. Однако вряд ли поединок состоится в ближайшее время.

Следующий бой Ломаченко должен провести против Теофимо Лопеса. Сейчас дата поединка не сообщается.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Василий Ломаченко Новости Спорта Спорт Бокс
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