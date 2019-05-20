Мы должны стать исландцами в футболе, – Зеленский во время инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "мы должны стать исландцами в футболе". Таким образом он сравнил Украину с командой. которая стала настоящим открытием на Чемпионате Европы по футболу в 2016 году.

"Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии на чемпионате Европы по футболу, когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик сражались и защищали честь своей страны. Они сделали это, хотя никто не верил. И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе", – заявил Зеленский во время инаугурации.

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На Евро-2016 сборная Исландии сыграла вничью с португальцами и венграми, а затем победила Австрию. Благодаря этому исландцы вышли в 1/8 финала, где сыграли против сборной Англии. Пропустив на четвёртой минуте с пенальти, к 18-ой минуте сборная Исландии вышла вперед. И победила в этом матче. Дальше был четвертьфинал с хозяевами турнира – сборной Франции. После первого тайма исландцы проигрывали 4:0. матч закончился победой французов 5:2.

Стоит добавить, что в составе сборной Исландии действительно были тренер и футболисты, которые имели озвучены Зеленским профессии. Команду на Евро-2016 тренировали два тренера швед Ларс Лагербек и исландец Хеймир Хадльгримссон. Последний действительно есть дантистом по образованию. Но имеет и диплом тренера. Основной вратарь Ханнес Халлдорссон тоже работал в свое время режиссером. Именно он снимал клип для Евровидения-2012. И все они – профессиональные футболисты и выступали в профессиональных иностранных клубах на момент Евро-2016. Например, Гильви Сигурдссон еще в 2014 году "Суонси" приобрел за 10 миллионов евро. В 2017 году его продали в "Эвертон" за 45 миллионов евро. Поэтому вряд ли футболистов сборной Исландии можно назвать любителями или аматорами.

При этом сборная Украины после этого играла с исландцами в отборе на Чемпионат мира в России. Первый матч в Украине закончился вничью 1:1. А на выезде украинцы уступили 2:0.