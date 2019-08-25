Мы должны жить мечтой увидеться на "Донбасс Арене", уверен, что скоро это произойдет, – Срна

Бывший капитан, а теперь помощник тренера в донецком "Шахтере" Дарио Срна поздравил всех с днем Донецка и днем шахтера.

Дарио Срна опубликовал видео с приветствием в Instagram.

"Дорогие дончане, дорогие земляки! Хочу поздравить вас с большим праздником, пожелать вам любви, здоровья, счастья и, конечно же, мира. Мы уже долго друг без друга, но мы должны жить одной мечтой – увидеться на "Донбасс Арене" . Уверен, что скоро это произойдет. С праздником, дончане. Люблю вас", – сказал Срна в своем поздравлении.

К слову: "Шахтер" выйдет на матч против "Мариуполя" в специальных футболках ко Дню города и Дню шахтера

С начала войны в Донбассе "Шахтер" не играет на "Донбасс Арене". Команда была вынуждена покинуть Донецк. Свой последний домашний матч "горняки" провели 2 мая 2014 года против тогда еще "Ильичевца" (теперь "Мариуполя"). Тогда команда выиграла со счетом 3:1. Именно против "Мариуполя" команде сыграет 25 августа 2019 года.

Напомним, Дарио Срна выступал за "Шахтер" с 2003 по 2018 год. За 15 лет в донецком коллективе он провел 536 матчей (рекорд клуба) и забил 49 голов. За это время он завоевал с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 побед в чемпионате Украины, 7 Кубков Украины и 8 Суперкубков Украины. Этим летом Дарио Срна объявил об окончании карьеры, после чего вошел в тренерский штаб "оранжево-черных".