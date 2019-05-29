Мы думали, что ты в сборной, – "Шальке" забавно потролил Коноплянку

Сборная Украины по футболу готовится в Харькове к важным матчам отбора Евро-2020. Но находит время и для развлечений и отдыха. Среди них игра в гольф и теннис. Не обошлось и без шуток.

Официальный Twitter "Шальке" решил пошутить над Коноплянкой, который на фото изображен с теннисной ракеткой в руках.

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"Разве это не Ролан Гаррос, Коно? Мы думали, что ты в расположении национальной команды", – говорится в сообщении пресс-службы гельзенкирхенцев.

К слову, сейчас Коноплянка в составе сборной Украины готовится к поединкам отбора на Евро-2020. Матч Украина – Сербия состоится 7 июня на "Арене Львов". За 3 дня "желто-синие" там же примут Люксембург.

Спорт 24 писал, что Андрей Шевченко назвал главный недостаток национальной команды Украины перед матчами отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

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