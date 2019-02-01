Мы едва не потеряли Цыганкова – руководитель детско-юношеской школы "Динамо"

Руководитель детско-юношеской школы "Динамо" Александр Ищенко рассказал о том, как формировался вице-капитан киевлян Виктор Цыганков. Бывший телеэксперт признался, что клуб мог потерять Цыганкова из-за травматичности игрока.

Два года назад Виктора беспокоили неприятные травмы из-за тренировок на искусственном покрытии.

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"История Цыганкова должна еще писаться. Один из древних постулатов гласит: в команде должен быть рыжий. Тем более, наша школа носит имя великого рыжего игрока и тренера (Валерия Лобановского, – Спорт24). Витя всегда отличался тем, что он принимал мяч, и пока не обыграет 2-3 соперников, мяч не отдавал. У него была скоростная техника владения мячом с акцентом на обострение атаки. Он всегда в этом имел преимущество, и очень быстро мы его перевели на год старше. Цыганков и там не потерялся и выглядел хорошо", – рассказал Ищенко в интервью Tribuna.

Потом у него был очень сложный период два года назад, когда травмы его замучили. Это было связано с переходом многих команд на подготовку на искусственном поле. Плюс матчи за сборную. Один возраст, другой. Пока мы все эти дела в привели в порядок, то едва его не потеряли. Было много моментов, когда я и сам был истощен морально тем, что мы можем просто потерять такого игрока. К счастью, это было возрастное,

– отметил Ищенко.

"На сегодня Цыганков – игрок основного состава. Парень из чисто футбольной семьи, в которой вся жизнь подчинена подготовке, анализу, восстановлению. Он сам пропитан этим духом. Требования к нему будут расти", – добавил Ищенко.

Ранее наставник "Динамо" Александр Хацкевич оценил шансы полузащитника Виктора Цыганкова перейти в топ-чемпионат Европы. По мнению тренера, полузащитнику киевлян сперва нужно стабильно выступать в Украине.

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