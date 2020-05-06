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Мы есть один народ, – Усик и Ломаченко снялись в фильме о дружбе с россиянами

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Усик и Ломаченко снялись в российском фильме
Усик и Ломаченко снялись в российском фильме / Коллаж 24 канала

В документальном фильме, созданном РПЦ и Московским патриархатом в Украине, снялись украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко. Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне – "единый народ".

Фильм "Здравствуй, брат! Христос воскрес" создали совместными усилиями российский монастырь РПЦ "Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь" и украинская Киево-Печерская лавра, которая принадлежит УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает 24 канал.

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В фильме приняли участие украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко, а также российские спортсмены – боксер Александр Трубников и боец ​​рукопашного стиля Алексей Назаров. Фигурируют в ленте и различные священнослужители, в частности – митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий.

В описании к видео, опубликованного в ютубе, говорится:

  • "Фильм рассказывает о вере, дружбе, братьев во Христе известных украинских боксеров чемпионов мира Василия Ломаченко, Александра Усика и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству!"

Действительно, в фильме Ломаченко рассказывает, что у него было и есть не только много соперников, но и друзей и родственников в России: "Я просто не могу перестать с ними общаться, потому что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Это, честно говоря, не укладывается в моей голове".

По сути, мы есть один народ. Для меня с детства не было понятия "Россия", "Украина", "Беларусь". Для меня не было понятия, что это другие люди, или другая страна, что есть какая-то грань. Я все время думал, что мы единый народ,
– убежден Василий Ломаченко.

"Мы – православные христиане и все живем на одной земле. А сегодня нам пытаются подменить все принципы и веру", – добавляет украинский спортсмен.

Александр Усик в фильме также высказывается по этому поводу и говорит, что не прекратит дружить с кем-то из России, потому что кто-то "делит портфели".

Российско-православный фильм с участием Усика и Ломаченко: смотрите видео

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Религия Василий Ломаченко Александр Усик УПЦ МП РПЦ Новости России Новости Украины Российская пропаганда Новости Спорта Спорт Бокс
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