Мы как один народ – хоть Украина, хоть Беларусь, хоть Россия – украинский футболист
Украинский футболист Юрий Пантя выступает за белорусский клуб "Славия-Мозырь". Пантя смог выступать в элитном дивизионе Беларуси несмотря на то, что играл в Крыму, когда полуостров был аннексирован Россией.
Пантя, который родился в Черновцах, поделился мнением относительно разницы между Украиной и Беларусью. По словам футболиста, ее нет.
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Я бы не сказал, что в чем-то большая колоссальная разница. Мы как один народ. Хоть Украина, хоть Беларусь, хоть Россия. Нам легко вместе общаться и жить. И футбол у нас примерно одинаковый. В Украине, наверное, немного жестче – больше подкатов, борьбы. Наша команда старается играть в комбинационный футбол без долгих забросов. Со средней и короткой передачами,
– сказал Пантя в интервью Tribuna.com.
После периода карьеры в Крыму Пантя смог вернуться на профессиональный уровень. Украинец перешел именно в белорусскую "Славию".
"В "Славию" попал через знакомого. Я не знал, что можно поехать в Беларусь. "Славия" искала левого защитника, знакомый об этом знал, позвонил мне, предложил. Тогда я ушел из "Крымтеплицы", как раз искал команду. Попался такой вариант, поехал на 2 недели на сборы, они посмотрели меня и предложили контракт. Так и остался", – рассказал Юрий.
Футболист рассказал, что поехал в Крым в поисках новых перспектив, ведь нужно было содержать семью.
У меня жена крымчанка. Тогда играл за "Буковину" в Первой лиге, мы шли на вылет. Там были большие финансовые проблемы – мы играли без денег вообще. А у меня появилась семья. Надо было что-то искать, чтобы зарабатывать. Мы решили, что поедем в Крым. Думали, что там найдутся какие-то перспективы, – в Украине ничего не было. Поехали – там нашлась команда, предложили деньги,
– признался Пантя.
Как заявил Пантя, в то время у него не было чем зарабатывать на жизнь. Поэтому он не сомневался относительно переезда.
"Так же не думал, что найду команду и буду зарабатывать на жизнь футболом. Искал какую-то другую работу. Но потом сделали чемпионат, нормальные деньги, не пришлось заканчивать с футболом", – отметил Юрий.
Он подчеркнул, что уровень футбола в Украине и Крыму примерно одинаков.
"В Крыму много футболистов, которые играли даже в УПЛ. Первый чемпионат Крыма был достаточно интересным и веселым – много футболистов "Севастополя2 и "Таврии" были с известными именами. Сейчас многие закончили и приезжают футболисты с материка из России", – резюмировал Юрий.
Что известно о Панте?
- Родился в Черновцах, является воспитанником местной "Буковины". За эту команду Юрий некоторое время и выступал в Первой лиге Украины.
- В 2015 году переехал в аннексированній Россией Крым, где выступал 3 года в местном чемпионате.
- Юрий выступал за "Бахчисарай" и "Крымтеплицу".
- В начале 2019-го украинский защитник перешел в "Славию" из Мозыря, за которую играет до сих пор.
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