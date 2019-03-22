Мы начинаем путь, идем к мечте: Шовковский стихотворением поддержал сборную Украины
Помощник главного тренера в сборной Украины Александр Шовковский опубликовал отрывок из стихотворения перед началом матча "сине-желтых" против действующих чемпионов Европы – сборной Португалии.
Шовковский опубликовал фотографию с тренерским штабом сборной Украины. В подписи к фото он использовал слова стихотворения Юрия Антонова "Поверь в мечту". Ее пела группа "Земляне".
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Матч Португалия – Украина состоится в пятницу, 22 марта. Начало встречи в 21:45. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.
Источник: 24 Канал
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