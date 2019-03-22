Мы начинаем путь, идем к мечте: Шовковский стихотворением поддержал сборную Украины

2 Читати новину українською
Александр Шовковский
Александр Шовковский

Помощник главного тренера в сборной Украины Александр Шовковский опубликовал отрывок из стихотворения перед началом матча "сине-желтых" против действующих чемпионов Европы – сборной Португалии.

Шовковский опубликовал фотографию с тренерским штабом сборной Украины. В подписи к фото он использовал слова стихотворения Юрия Антонова "Поверь в мечту". Ее пела группа "Земляне".

Читайте также: Португалия – Украина: анонс матча квалификации на Евро-2020

Матч Португалия – Украина состоится в пятницу, 22 марта. Начало встречи в 21:45. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

blog_ava
Выходные в мае 2019: когда будут отдыхать на праздники украинцы
сегодня
3610
Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Португалия – Украина: онлайн матча отбора к Евро-2020
сегодня 17:11 Португалия – Украина: онлайн матча отбора к Евро-2020
33
Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
сегодня 11:13 Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
121
Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
21 марта 20:41 Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
79
Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
21 марта 18:00 Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
Михайло Гема 150
Сербский футболист едва не оторвал ногу партнеру Зинченко: жуткое видео
21 марта 15:09 Сербский футболист едва не оторвал ногу партнеру Зинченко: жуткое видео
96
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук