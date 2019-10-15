Мы не как Россия – обыграли Шотландию и всем рассказывают, что выиграют Евро, – Яремчук

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / ffu.ua

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук, отметившийся голом в ворота Португалии, прокомментировал победу команды.

Украинский футболист признался, что ему пока сложно поверить в то, что сборная Украины вышла на Евро-2020.

Как это было: Украина – Португалия видеообзор матча

Пока трудно поверить, но мы очень много работали. Спасибо фанам за такую фантастическую поддержку, хочется просто выходить и умирать на поле, доказывать, что мы не хуже Португалии. Всем большое спасибо за поддержку,
– сказал Роман в эфире канала "Футбол 1".

Также игрок считает, что команде нужно относиться спокойно к полученному результату.

Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия – обыграла Шотландию и будет всем рассказывать, что выиграет Евро. Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся, получим пинка,
– добавил Роман.

Как известно, сборная Украины впервые в своей истории напрямую вышла на чемпионат Европы. Евро-2020 станет третьим подряд для сборной Украины.

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Украина – Португалия Евро-2020 Сборная Украины по футболу Роман Яремчук Футбол Спорт
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