Мы не можем допустить, чтобы наши игроки ездили в Россию, – президент "Агробизнеса" о Сикорском

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий прокомментировал расторжение контракта с Игорем Сикорским. С футболистом был расторгнут контракт, потому что тот посетил Россию.

По словам Собуцкого, идею развестись с Сикорским поддержали тренер и вице-президент клуба.

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Конечно, хотели чтобы Игорь и в дальнейшем играл за нашу команду. Но после того как я увидел его фото на фоне символов нашего оккупанта, то меня это очень возмутило. Не знаю, почему он покинул территорию Украины и уехал в Россию, которая является страной-агрессором,

– заявил Собуцкий в комментарии Sport Arena.

Собуцкий рассказал, что недолго сомневался, чтобы принять решение о расторжении контракта с Сикорским. "Меня поддержали главный тренер и вице-президент Андрей Донец. Решение было принято единогласно".

Сегодня в Украине идет война, но в голове не укладывается, что есть люди, которые этого не понимают. Они едут, фотографируются и дают заработать деньги нашему врагу. У нас патриотическая команда, патриотичные люди, и эта ситуация неприемлема,

– сказал президент "Агробизнеса".

Он заявил, что клуб не может допустить, чтобы футболисты "Агробизнеса" "ездили в Россию и поддерживали нашего врага".

Также Собуцкий убежден, что своей поездкой Сикорский навредил имиджу клуба.

"Однозначно и это даже не обсуждается. Он поехал в страну-агрессора и фотографируется с их национальной символикой, демонстрируя при этом довольное лицо. Сикорский фотографировался с символами России с улыбкой, как будто и нет никакой войны. В тот день было ранено несколько наших защитников, а штаб ООС сообщил, что двое – погибли. Так о чем мы еще можем говорить?", – резюмировал Собуцкий.