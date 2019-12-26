Мы обязаны любить Украину и быть ее патриотами, – экс-тренер "Зари" Вернидуб

Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб назвал лучший по его мнению матч в 2019 году.

Вернидуб рассказал о том, какие получил эмоции от матча отбора на Евро-2020 Украина – Португалия (2:1).

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Вживую смотрел этот матч на НСК "Олимпийский" и получил колоссальные эмоции. Давно так не болел и не видел, чтобы болельщики так поддерживали нашу команду. Это означает, что мы находимся на правильном пути. У нас суперстрана. Мы просто обязаны ее любить и быть патриотами Украины,

– заявил Вернидуб в интервью Footboom.

Сборная Украины выиграла шесть матчей в группе B и два сыграла вничью. Этот результат позволил команде выиграть группу. Сборная Украины по футболу в третий раз в своей истории сыграет на групповом этапе чемпионата Европы.

На Евро-2020 Украина сыграет в группе C против Нидерландов и Австрии. Последний соперник Украины определится в раунде плей-офф.