Мы пока никаких высот не достигли, – Михайличенко о периоде в "Динамо"

Наставник киевского "Динамо" Алексей Михайличенко пообщался с журналистами перед матчем Лиги Европы против "Копенгагена".

Виталий Буяльский и Тамаш Кадар отправились с "Динамо" в Данию, однако пока Михайличенко не знает, кто попадет в финальную заявку. "Решим завтра, кто будет играть и кто вообще попадет в заявку на матч", – сказал Михайличенко.

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По словам тренера "Динамо", в команде сделали выводы после игры с "Копенгагеном" в Киеве и попытаются не разрешить датчанам играть в их футбол.

Кроме того, тренер киевлян заявил, что команда не думает о матче с "Шахтером", который состоится 10 ноября.

Надо готовиться к матчу с "Копенгагеном", а не к матчу с "Шахтером". Не могу понять, как можно сегодня готовиться к поединку, который нас ждет в воскресенье. Тем более, что два человека из нашего состава точно не будут играть с "Шахтером",

– цитирует тренера Dynamo.kiev.ua.

Также Михайличенко оценил достижения "Динамо" после того, как он возглавил столичный клуб.

Мы пока никаких высот не достигли. Стараемся играть, добиться от команды игры, которую хотелось бы видеть, стараемся в каждом матче играть на победу. После нескольких месяцев работы с командой нет смысла говорить о пути и достижениях. У нас пока не высоты, а маленькая горка,

– сказал Михайличенко.

Матч 4 тура Лиги Европы "Копенгаген" – "Динамо" состоится в четверг, 7 ноября. Начало игры в 19:55.