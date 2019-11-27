Мы приехали играть и побеждать, – Михайличенко назвал цель "Динамо" на матч Лиги Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко провел пресс-конференцию накануне матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы против шведского "Мальме".

Наставник "бело-синих" отметил, что главная задача киевлян – выход из группы.

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"Что касается результата, я не хотел бы говорить об этом, потому что мы приехали играть и побеждать. В нашей группе ни одна из команд не потеряла шансов пробиться в европейскую весну. Турнирная таблица настолько плотная, что нужно не только демонстрировать свою игру, но и добиваться результата.

Мы стараемся ставить лучших игроков на каждую игру. Когда проводится большое количество матчей за короткий промежуток времени, то всегда есть позиции, которые можно усилить, кому-то из футболистов дать отдохнуть, а кому-то – поиграть. Кто лучше выглядит и лучше готов, тот и выходит на поле", – рассказал главный тренер.

"Динамо" с шестью очками идет на втором месте в группе B. "Мальме" набрал пять очков и занимает третью позицию в турнирной таблице. Первый матч между командами в Киеве завершился победой "Динамо" (1:0).

Матч "Мальме" – "Динамо" состоится в четверг, 28 ноября. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.