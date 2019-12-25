Мы собираемся шокировать боксерский мир: украинец Редкач сделал громкое заявление
Украинец Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) рассказал о своих ощущениях перед боем с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией (35-2, 21 КО).
По словам боксера, он готов шокировать мир бокса в январе, пишет vringe.com.
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Я нахожусь в предвкушении. Дэнни Гарсия – очень сильный соперник, очень крутой чемпион. Но я хочу сразиться с лучшими. Большое спасибо ему за то, что он принял этот вызов. У меня сейчас реальные тренировки. У меня очень тяжелый лагерь с Джеком Мосли и мы собираемся шокировать боксерский мир 25 января,
– рассказал Редкач.
20 апреля Гарсия победил техническим нокаутом в седьмом раунде Адриана Гранадоса в поединке за титул чемпиона мира по версии WBA в первом полулегком весе.
Что касается Редкача, то в июне украинец нокаутом победил Девона Александера (27-6-1, 14 KO), после чего должен был в октябре встретится с Едриеном Бронером (33-4-1, 24 KO), но этот бой так и не состоялся.
Поединок Гарсия – Редкач состоится 25 января в Бруклине. Победитель станет обязательным претендентом на пояс WBC в полусреднем весе.
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