Мы встретили настоящих героев, – легионеры "Динамо" встретились с освобожденными моряками

Игроки "Динамо" встретились с освобожденными из плена украинскими моряками.

Фото со встречи выложил полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд. На фото он вместе еще с одним полузащитником киевлян Карлосом де Пеной и двумя освобожденными из плена моряками. Остальные игроки "Динамо" – на заднем фоне.

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"Сегодня мы встретили настоящих героев Украины", – подписал фото игрок.

Что известно об освобождении украинских политзаключенных и моряков?Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.



На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



Освобожденные украинские моряки / Инфографика 24 канала



Освобожденные украинские политзаключенные Кремля / Инфографика 24 канала