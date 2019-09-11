Мы встретили настоящих героев, – легионеры "Динамо" встретились с освобожденными моряками

29 Читати новину українською
Мы встретили настоящих героев, – легионеры "Динамо" встретились с освобожденными моряками

Игроки "Динамо" встретились с освобожденными из плена украинскими моряками.

Фото со встречи выложил полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд. На фото он вместе еще с одним полузащитником киевлян Карлосом де Пеной и двумя освобожденными из плена моряками. Остальные игроки "Динамо" – на заднем фоне.

Читайте также: Переговоры срывались несколько раз: что осталось за кулисами обмена пленными

"Сегодня мы встретили настоящих героев Украины", – подписал фото игрок.

Что известно об освобождении украинских политзаключенных и моряков?Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.


Освобожденные украинские моряки / Инфографика 24 канала


Освобожденные украинские политзаключенные Кремля / Инфографика 24 канала

blog_ava
Х-фактор 10 сезон: кто из украинских звезд станет звездными тренерами шоу
сегодня
4645
Теги: Футбол Динамо Обмен пленными Новости Спорта Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Иранская болельщица умерла после самосожжения: ее арестовали за поход на стадион
сегодня 14:55 Иранская болельщица умерла после самосожжения: ее арестовали за поход на стадион
160
С чего начать: несколько советов, которые пригодятся начинающему в фитнес-зале
10 сентября 22:04 С чего начать: несколько советов, которые пригодятся начинающему в фитнес-зале
72
Сборная Украины сыграла вничью против Нигерии: какие проблемы команды показал этот матч
сегодня 10:39 Сборная Украины сыграла вничью против Нигерии: какие проблемы команды показал этот матч
Ігор Саджениця 256
Роналду оформил покер в ворота сборной Литвы и приблизился к мировому рекорду: видео
сегодня 08:39 Роналду оформил покер в ворота сборной Литвы и приблизился к мировому рекорду: видео
242
Евро-2020: результаты матчей и видео голов 10 сентября
сегодня 07:34 Евро-2020: результаты матчей и видео голов 10 сентября
411
Новости
Больше новостей
Залиште відгук