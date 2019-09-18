Мы заслужили такое отношение, – тренер "Динамо" о пустых трибунах на матче Лиги Европы

В четверг, 19 сентября, киевское "Динамо" сыграет матчи Лиги Европы против шведского "Мальме", Однако рассчитывать на поддержку трибун киевлянам в этом матче не приходится.

По состоянию на вечер среды, 18 сентября, было продано всего 11 тысяч билетов. При том, что НСК "Олимпийский", где состоится игра, способен принять более 70 тысяч зрителей. Сам матч начнется в 20:00.

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Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко, тоже не слишком доволен столь малым количеством болельщиков. Но заявил о готовности играть даже для одного фаната на трибунах.

"Мы сами заслужили такое отношение. Нам сетовать не на что. Понимаем, что только своей игрой и результатом можем вернуть болельщиков на стадион. Если придет один человек – значит, будем играть для него", – заявил перед матчем тренер "Динамо".

Стоит напомнить, что "Динамо" не выигрывает шесть матчей подряд. Из-за этого команда после седьмого тура лишь на шестой строчке в турнирной таблице.