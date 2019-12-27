На 34-м году жизни умер футболист Сергей Каримов, который сенсационно стал чемпионом Германии
В возрасте 33 лет ушел из жизни бывший защитник национальной сборной Казахстана и немецкого "Вольфсбурга" Сергей Каримов.
Информацию о смерти обнародовал официальный твиттер "Вольфсбурга". Причины смерти пока остаются неизвестными.
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Что известно о Сергее Каримове
Каримов выступал в системе "Вольфсбурга" с 2005 по 2011 год. Именно тогда он стал чемпионом Германии, звание которого команда завоевала в сезоне 2008/09.
В 2010 году Каримов дебютировал за сборную Казахстана в матче против Омана, но больше национальную команду не играл.
В 2011 году Каримов покинул "Вольфсбург", перейдя в "Дуйсубрг". Его последним клубом был "Люпо-Мартини" с 5-го немецкого дивизиона, который он покинул в 2014 году. Именно тогда он и закончил официальную карьеру футболиста.