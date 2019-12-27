На 34-м году жизни умер футболист Сергей Каримов, который сенсационно стал чемпионом Германии

В возрасте 33 лет ушел из жизни бывший защитник национальной сборной Казахстана и немецкого "Вольфсбурга" Сергей Каримов.

Информацию о смерти обнародовал официальный твиттер "Вольфсбурга". Причины смерти пока остаются неизвестными.

Wir trauern um unseren ehemaligen Spieler Sergej Karimow, der im Alter von nur 33 Jahren verstorben ist, und sind in Gedanken bei seiner Familie, seinen Angehörigen und seinen Freunden.



Ruhe in Frieden, Sergej. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/Rjm9ElI3G6 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) December 26, 2019

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Что известно о Сергее Каримове

Каримов выступал в системе "Вольфсбурга" с 2005 по 2011 год. Именно тогда он стал чемпионом Германии, звание которого команда завоевала в сезоне 2008/09.

В 2010 году Каримов дебютировал за сборную Казахстана в матче против Омана, но больше национальную команду не играл.

В 2011 году Каримов покинул "Вольфсбург", перейдя в "Дуйсубрг". Его последним клубом был "Люпо-Мартини" с 5-го немецкого дивизиона, который он покинул в 2014 году. Именно тогда он и закончил официальную карьеру футболиста.