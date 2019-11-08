На академию плевать: Юрченко объяснил, почему покинул "Шахтер"

Футболист "Зари" Владлен Юрченко рассказал, почему в свое время принял решение покинуть донецкий "Шахтер". Владлен является воспитанником донецкого клуба.

Первым фактором Юрченко назвал серьезный уровень конкуренции на его позиции, где, по словам Владлена, были собраны топовые футболисты, которые сейчас играют в топовых командах Европы. "Понимал, чтобы играть и прогрессировать – нужно уходить. У меня возник вариант, и я решил уйти", – отметил Юрченко в интервью Sport Arena TV.

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Юрченко заявил, что бывший тренер "горняков" Мирча Луческу не доверял молодым украинским футболистам. Также полузащитник считает, что на него не рассчитывали, что стало определяющим в его решении покинуть клуб.

У меня отложился случай в голове. Была пауза в сборных. И взяли из дубля нескольких людей. Я тоже был. Полетели в Румынию играть против "Стяуа". Еще Илсиньо с нами был, разминался с ним. Длится второй тайм, и выбегают два левых чудака в форме "Шахтера". Их до игры не было. Прибегают и начинают с нами разминаться.



Спрашиваю у Илсиньо: "Кто это?". Отвечает: "Вообще не знаю". Смотрим, и не можем понять. Здесь он (Луческу, – Спорт24) берет и выпускает их на 60-й минуте, я вышел на 86-й. Это был показательный жест. Затем спросил: "Кто это?". Мне ответили, что просто два каких-то румына, а тренер захотел посмотреть в игре. Как бы академия работает. На нас плевать, на академию. А двух румын посмотреть – это же какие-то выдающиеся, видимо, были люди,

– резюмировал Владлен.

Как отметил полузащитник, во время пребывания в "Шахтере" он не общался с Луческу. "Сколько раз я приезжал на сборы, во время сезона тренировался... Но не общались. Мне стало очевидно, что никто не рассчитывает на меня, и нет продвижений. В одном из сезонов в 17 играх за дубль забил 18 голов за первые полгода. И никаких изменений не было, и все стало понятно окончательно", – резюмировал футболист.

Где выступал Юрченко?

Летом 2014 года Владлена приобрел немецкий "Байер", заплатив "Шахтеру" около 250 тысяч евро. До 2018 года Юрченко выступал за немецкий клуб.

С сентября 2018 до лета 2019 года Юрченко играл за датский "Вейле". С лета 2019 года Юрченко играет за луганскую "Зарю".

За луганчан Владлен сыграл 16 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.