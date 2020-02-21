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На арене российского "Зенита" стоят снайперы, если матч посещает Путин, – журналист

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"Газпром Арена" / Фото из открытых источников

Журналист и комментатор Федор Погорелов рассказал об особенностях домашнего стадиона российского футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арена", на котором он проводит экскурсии.

Погорелов рассказал о том, что больше всего удивляет гостей. В основном это металлические поперечины, где стоят снайперы, если матч посещают первые лица РФ.

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Часть стадиона, которая поразила меня больше всего? Красивые металлические поперечины, внутри которых стоят снайперы, если на матче присутствовали первые лица государства. Все смотрят вниз, поэтому не замечают их во время игры, но я открываю завесу тайны.

Конечно, перед прилетом Путина на открытие Кубка конфедераций исследовали весь стадион, опрашивали каждого садового гномика. За полчаса до прилета нашли дверь, которой не было ни на одном из планов. Вот там, думаю, ответственные люди немного поседели,
– цитирует Погорелова Sports.ru.

  • "Зенит" выступает на "Газпром Арене" с 2017 года. Стадион принимал матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
  • "Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России-2019/20, опережая "Краснодар" на 10 очков.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Владимир Путин Новости Спорта Футбол Новости России
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