На базе "Динамо" заметили звездного экс-футболиста "Манчестер Сити" и "Барселоны": фото

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Яя Туре
Яя Туре / Sports.ru

Звездного экс-футболиста каталонской "Барселоны" и английского "Манчестер Сити" заметили на базе "Динамо" Киев.

Речь идет про ивуарийца Яя Туре, который в Украине в свое время играл за донецкий "Металлург".

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"Динамо" в своих соцсетях опубликовало фото Яя Туре, где он в клубной футболке.

Сначала в "Динамо" не сообщили цель визита Туре и предложили болельщикам отгадать, что игрок делает на клубной базе.

Впоследствии киевляне заявили, что Туре провел мастер-класс для юных воспитанников академии. Также ивуариец пообщался с главным тренером первой команды Александром Хацкевичем. Больше подробностей о цели визита Яя в Киев в "Динамо" обещали сообщить позже.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогодні на навчально-тренувальній базі «Динамо» відбулася непересічна подія. Знаменитий футболіст, колишній півзахисник «Барселони» та «Манчестер Сіті» Яя Туре, який свого часу виступав у чемпіонаті України провів майстер-клас для юних вихованців академії ФК «Динамо». . . Також івуарієць поспілкувався з головним тренером першої команди Олександром Хацкевичем. . . Більше подробиць про мету візиту Яя до Києва очікуйте пізніше на офіційному сайті «Динамо».

Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Неделю назад ряды киевлян пополнил легионер Карлос де Пена, который находился в статусе свободного агента. Яя Туре сейчас также находится без клуба.

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Теги: Динамо Новости Спорта Спорт Футбол
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