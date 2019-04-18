На базе "Динамо" заметили звездного экс-футболиста "Манчестер Сити" и "Барселоны": фото

Звездного экс-футболиста каталонской "Барселоны" и английского "Манчестер Сити" заметили на базе "Динамо" Киев.

Речь идет про ивуарийца Яя Туре, который в Украине в свое время играл за донецкий "Металлург".

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"Динамо" в своих соцсетях опубликовало фото Яя Туре, где он в клубной футболке.

Впізнали легенду?



Як гадаєте, з якою метою Яя відвідав базу «Динамо»? pic.twitter.com/3qprmPrz4D — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 18 апреля 2019 г.

Сначала в "Динамо" не сообщили цель визита Туре и предложили болельщикам отгадать, что игрок делает на клубной базе.

Впоследствии киевляне заявили, что Туре провел мастер-класс для юных воспитанников академии. Также ивуариец пообщался с главным тренером первой команды Александром Хацкевичем. Больше подробностей о цели визита Яя в Киев в "Динамо" обещали сообщить позже.

Неделю назад ряды киевлян пополнил легионер Карлос де Пена, который находился в статусе свободного агента. Яя Туре сейчас также находится без клуба.

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