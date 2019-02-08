На базе футбольного клуба в Бразилии возник пожар, по меньшей мере 10 человек погибло: фото

На тренировочной базе бразильского футбольного клуба "Фламенго" возник крупный пожар. По предварительным данным, погибли 10 человек. Еще трое находятся в тяжелом состоянии.

По данным местных СМИ, пожар возник в общежитии на тренировочной базе "Фламенго" в Ниньо де Урубу вблизи Рио-де-Жанейро. Огонь охватил здание, где жили футболисты молодежной и юношеской команды. Чаще всего помещения использовали для игроков 14-17 лет. Однако кто именно погиб в результате пожара – пока неизвестно.

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URGENTE! Incêndio deixa mortos e feridos no Ninho do Urubu, no Centro de Treinamento do Flamengo. Corpo de Bombeiros informou que cerca de 10 pessoas não resistiram a ferimentos e vieram a óbito. QUE DEUS CONFORTE O CORAÇÃO DE TODAS AS PESSOAS ENVOLVIDAS pic.twitter.com/XP4L7amfD2 — Vamos Flamengo! (@MAlORDORJ) 8 лютого 2019 р.

URGENTE: Um incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, deixou ao menos 10 pessoas mortas. Que notícia péssima para começar o dia. Meu Deus! pic.twitter.com/ujqDpCKNpV — Mundo da Bola (@InfosFuteboI) 8 лютого 2019 р.

Стоит отметить, что значительное количество жертв из-за того, что пожар возник под утро (в 5:10 часов по местному времени), когда все спали. При этом само помещение только два месяца назад расширили для нужд академии.

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