На базе футбольного клуба в Бразилии возник пожар, по меньшей мере 10 человек погибло: фото
На тренировочной базе бразильского футбольного клуба "Фламенго" возник крупный пожар. По предварительным данным, погибли 10 человек. Еще трое находятся в тяжелом состоянии.
По данным местных СМИ, пожар возник в общежитии на тренировочной базе "Фламенго" в Ниньо де Урубу вблизи Рио-де-Жанейро. Огонь охватил здание, где жили футболисты молодежной и юношеской команды. Чаще всего помещения использовали для игроков 14-17 лет. Однако кто именно погиб в результате пожара – пока неизвестно.
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Стоит отметить, что значительное количество жертв из-за того, что пожар возник под утро (в 5:10 часов по местному времени), когда все спали. При этом само помещение только два месяца назад расширили для нужд академии.