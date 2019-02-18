На бой с Усиком претендует боксер, избивший украинского ветерана
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик, который планирует дебютировать в супертяжелом весе, получил еще одного потенциального соперника.
Усик может встретиться с финским боксером Робертом Хелениусом.
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Как сообщает польский портал RingPolska, 35-летний финн является одним из главных претендентов на бой с украинцем, который может состояться в мае этого года.
23 марта Хелениус должен был провести бой против Кубрата Пулева, но в итоге финн не подписал контракт на этот поединок.
Хелениус на профессиональном ринге провел 30 боев. Финн 28 раз праздновал победу и дважды потерпел фиаско. В ноябре 2009 года Роберт победил украинца Тараса Биденко. 39-летний Биденко тогда отказался продолжать бой.
Другим претендентом на бой с Усиком остается россиянин Александр Поветкин. Его промоутер Андрей Рябинский подтвердил, что россиянин может стать следующим соперником абсолютного чемпиона мира.
Отметим, что в январе британский промоутер Усика Эдди Хирн сообщил, что вскоре будет объявлен следующий бой украинца. В частности, еще один промоутер Александра – Александр Красюк должен был в США провести встречу с Хирном, чтобы обсудить следующий бой Усика. Однако до сих пор неизвестно, чем завершились переговоры.
Свой последний бой Усик провел в 11 ноября 2018 года, когда нокаутировал британца Тони Беллью. Сохранив все пояса в тяжелом весе, Александр сейчас планирует подняться до супертяжелого веса.
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