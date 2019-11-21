На чемпионате Европы мелочей не бывает – тренеры о серебряных медалях " Kyiv Chess Federation"

Второе место украинской команды "Kyiv Chess Federation" на клубном чемпионате Европы по шахматам среди женщин – это хороший результат. Так считают тренеры нашего коллектива – Владимир Баклан и Михаил Бродский.

Клубный чемпионат, напомним, проходил в черногорском городке Ульчин. В турнире играли 14 команд из 11-ти стран. За "Kyiv Chess Federation" выступали украинки Мария и Анна Музычук, Инна Гапоненко, Юлия Осьмак и легионер Жансая Абдумалик из Казахстана. Наш клуб набрал 10 очков, поделил 2-3 места с "Монако", но стал серебряным призером благодаря лучшим дополнительным показателям. А чемпионом стала грузинская "Нона" – 11 очков.

Тренеры украинской команды специально для 24 канала прокомментировали игру подопечных.

Михаил Бродский, международный гроссмейстер:

– Второе место на таком сильном турнире – это хороший результат для "Kyiv Chess Federation". Но, конечно, хотелось быть первыми. Мы до самого финиша боролись за "золото". Отмечу ключевые моменты соревнования. Стартовала команда хорошо, хотя нас несколько беспокоила неровная игра Жансаи Абдумалик. Думаю, были определенные трудности с акклиматизацией – все-таки 5 часов разницы!состоялся чемпионат Европы в Батуми

В 3-м туре мы играли с семикратным обладателем Кубка Европы – "Монако" и были очень близки к победе. Но, к сожалению, Юля Осьмак не смогла выиграть абсолютно выигранную позицию – даже чуть не проиграла. И в итоге только ничья в матче. Потом мы уверенно одолели стремительно прогрессирующую азербайджанскую команду "Odlar Yurdu" – 3:1. Но в 5-м туре снова потеряли очки в матче с чешским "Novy Bor". Неожиданно уступила лидер нашей команды Маша Музычук, которая в целом играла в турнире очень хорошо. В партии с Полиной Шуваловой она получила черными шикарную позицию, но вместо того, чтобы методично усиливать давление, решилась на комбинацию с жертвой коня. К сожалению, просчиталась и преимущество перешло к сопернице, которая его постепенно реализовала. Также проиграла Абдумалик, поэтому победы Юли Осьмак и Ани Музычук позволили лишь спасти матч. Тем временем, грузинская "Нона" обыграла "Монако" и догнала нас по очкам. И в 6-м туре состоялся решающий матч в борьбе за первое место между нами и "Нонной", командой, которая фактически является сборной Грузии. К сожалению, мы проиграли, хотя имели шансы на положительный результат. Так, в какой-то момент с явным преимуществом стояла Абдумалик – нужно было найти буквально один точный ход, чтобы зафиксировать преимущество. Но не сложилось... Далее Жансая совершила несколько ошибок и проиграла. А к тому еще и Юля Осьмак держалась-держалась, но затем допустила грубую ошибку в чуть худшей позиции и тоже потерпела поражение. В итоге – 1: 3 и шансы на первое место у нас практически исчезли. Хорошо, что удалось обыграть в заключительном, 7-м туре сильную итальянскую команду Caissa Pentole Agnelli и вырвать второе место!

В целом вся команда – шахматистки и тренера – очень старались, выкладывались на полную, но стать первыми не смогли. Будем дальше работать, потенциал у нас есть, и победа обязательно придет. Думаю, если мы сделаем правильные выводы, то чемпионство в следующем году получить будет вполне реально.



Награждение команды "Kyiv Chess Federation" (слева направо): шахматистки – Мария Музычук, Анна Музычук, Жансая Абдумалик, Юлия Осьмак, Инна Гапоненко, мэр Ульчина Льоро Нрекіч, тренеры Михаил Бродский и Владимир Баклан.

Владимир Баклан, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта Украины:

– Я считаю, что "Kyiv Chess Federation" выступила на турнире хорошо. Серебряные награды – по сравнению с прошлогодним 5-м местом – большой шаг вперед. Как и предполагалось, судьба медалей определилась в стыковых матчах между нашей командой, "Нонной" и "Монако". У нас достаточно молодой коллектив существует всего два года и, возможно, немного не хватило опыта. В матче с "Монако" результат мог быть любой. На 4-й доске у Юли Осьмак оценка позиции менялась на протяжении всей партии. В итоге – боевая ничья и в партии и в матче. А вот против "Ноны" мы не использовали все свои шансы и, к сожалению, проиграли...

Но, повторюсь, 2-е место – в целом, хороший результат. Добавьте к этому еще и две индивидуальные медали – "золото" Марии Музычук на первой доске и "серебро" Анны Музычук на второй. Думаю, в следующем году должны прибавить в мастерстве 19-летняя Жансая Абдумалик и 21-летняя Юлия Осьмак, не остановятся в своем развитии и сестры Музычук. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее команды. И отдельно хочу поблагодарить президента клуба Павла Куфтырева, который дал нам шанс посоревноваться с сильнейшими коллективами Европы.

...Стоит отметить, что в начале ноября состоялся чемпионат Европы в Батуми, в котором играли национальные сборные. Мужская команда Украины заняла там второе место, а женская – четвертое.

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