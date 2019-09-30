На Чемпионате мира по легкой атлетике разгорелся скандал из-за интимных фото спортсменок

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Финал забега на 100 метров среди женщин на ЧМ по легкой атлетике
Финал забега на 100 метров среди женщин на ЧМ по легкой атлетике / IAAF World Athletics Club

В Катаре продолжается Чемпионат мира по легкой атлетике. Однако его уже успел потрясти немного неожиданный скандал с сексуальным подтекстом.

На этом турнире решили попробовать показывать спортсменов с неожиданного ракурса – сзади, когда они стартуют.


Спортсменкам не понравился ракурс съемки во время старта

Такие съемки несколько возмутили спортсменок. Одной из тех, кто выразил свое недовольство, стала немецкая легкоатлетка Джина Люкенкемпер.

"Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. Не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки", – заявила Люкенкемпер в комментарии Bild.

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Ее поддержала и партнерша по сборной Германии Татьяна Пинто. Поэтому Федерация легкой атлетики Германии обратилась с этим вопросом к организаторам Чемпионата мира. После этого операторы перестали снимать спортсменов сзади в момент старта и снова сосредоточились на общих планах.

 

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Теги: Спорт легкая атлетика
Источник: 24 канал
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