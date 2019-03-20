На дерби в Первой лиге «Металлист 1925» – «Днепр-1» продано более 15 тысяч билетов

В субботу, 23 марта, в Харькове состоится едва ли не самое ожидаемое футбольное событие в Первой лиге – на поле ОСК "Металлист" выйдут "Металлист 1925" и СК "Днепр-1". Эти команды сейчас являются лидерами Первой лиги и главными претендентами на повышение в классе.

За три дня до матча, в среду, 20 марта, на эту игру было продано 15421 билет, сообщается на официальном сайте "Металлист 1925". Сам стадион вмещает 40 тысяч зрителей.

Стоит отметить, что в 22-м туре все шесть матчей в УПЛ собрали 25 тысяч зрителей. В Харькове ожидают, что на матч "Металлист 1925" против "Днепр-1" придет минимум 20 тысяч зрителей.

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Матч "Металлист 1925" – "Днепр-1" состоится в субботу, 23 марта. Начало матча в 18:00. "Днепр-1" занимает первое место в турнирной таблице и претендует на прямой выход в УПЛ. "Металлист 1925" на втором месте с отставанием в пять очков.