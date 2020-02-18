На двух лидеров "Динамо" претендуют очень серьезные клубы, – Цыганык

Известный журналист Игорь Цыганык поделился информацией о возможных трансферах Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова.

Об этом он заявил в программе "Цыганык Live".

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На Миколенко претендуют очень серьезные клубы. Есть интерес, звонили некоторые агенты. Но пока нет реального предложения. Все топ-клубы осуществляют трансферы летом. Уверен, что за Миколенко будет очень серьезное предложение, а дальше будет решать клуб. Продавать его или нет.

По поводу Цыганкова – то же самое. Для этих футболистов Евро-2020 может стать решающим моментом. Миколенко хотят видеть у себя серьезные клубы АПЛ. Если я их назову, то все это разлетится, и все будут очень много об этом говорить,

– отметил Игорь Цыганык.