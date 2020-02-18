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На двух лидеров "Динамо" претендуют очень серьезные клубы, – Цыганык

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Виталий Миколенко / ФК "Динамо"

Известный журналист Игорь Цыганык поделился информацией о возможных трансферах Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова.

Об этом он заявил в программе "Цыганык Live".

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На Миколенко претендуют очень серьезные клубы. Есть интерес, звонили некоторые агенты. Но пока нет реального предложения. Все топ-клубы осуществляют трансферы летом. Уверен, что за Миколенко будет очень серьезное предложение, а дальше будет решать клуб. Продавать его или нет.

По поводу Цыганкова – то же самое. Для этих футболистов Евро-2020 может стать решающим моментом. Миколенко хотят видеть у себя серьезные клубы АПЛ. Если я их назову, то все это разлетится, и все будут очень много об этом говорить,
– отметил Игорь Цыганык.

  • Виталий Миколенко провел 25 матчей за "Динамо" в текущем сезоне, забив 2 гола и 6 результативных передач.
  • В активе Виктора Цыганкова – 27 матчей, 9 голов и 8 ассистов.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Виктор Цыганков Динамо
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