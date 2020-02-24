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На Евро-2020 общественный транспорт будет бесплатным для болельщиков

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Болельщики Евро-2020 смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом / uefa.com

В УЕФА рекомендуют болельщиками, которые посетят матчи Евро-2020, загрузить на свои мобильные устройства два приложения. С их помощью болельщики смогут попасть на стадион и бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Для болельщиков, которые купили мобильные билеты, для доступа к ним нужно будет загрузить билетное приложение Евро-2020.

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Он будет доступен для смартфонов систем iOS и Android с мая 2020 года.

Как пользоваться мобильными билетами

  • Загрузите приложение в мае 2020 года;
  • зарегистрируйтесь в приложении по электронной почте, указанной в вашем аккаунте на билетном портале УЕФА;
  • загрузите билеты (это можно будет сделать минимум за неделю до матча или ранее);
  • если надо, перешлите билеты гостям с помощью кнопки "переслать" в приложении;
  • в день матча возьмите с собой телефон, полностью зарядив батарею и включите Bluetooth.

Также для владельцев билетов на Евро есть официальное приложение Евро-2020. Оно есть уже сейчас.

Приложение позволяет владельцам билетов бесплатно пользоваться общественным транспортом в городах.

В нем вы найдете интерактивные карты, расписание городских мероприятий и событий Фестиваля УЕФА, планировщик маршрута, а также оповещения о доступности билетов.

В каких городах пройдет Евро-2020?

  • Амстердам (Нидерланды)
  • Баку (Азербайджан)
  • Бильбао (Испания)
  • Бухарест (Румыния)
  • Будапешт (Венгрия)
  • Копенгаген (Дания)
  • Дублин (Ирландия)
  • Глазго (Шотландия)
  • Лондон (Англия)
  • Мюнхен (Германия)
  • Рим (Италия)
  • Санкт-Петербург (Россия)

Сборная Украины первый матч группового этапа Евро-2020 сыграет 14 июня в Амстердаме против Нидерландов. Следующие два поединка "сине-желтые" проведут в Бухаресте.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня до 12 июля.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Евро-2020 Футбол
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