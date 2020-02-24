На Евро-2020 общественный транспорт будет бесплатным для болельщиков

В УЕФА рекомендуют болельщиками, которые посетят матчи Евро-2020, загрузить на свои мобильные устройства два приложения. С их помощью болельщики смогут попасть на стадион и бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Для болельщиков, которые купили мобильные билеты, для доступа к ним нужно будет загрузить билетное приложение Евро-2020.

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Он будет доступен для смартфонов систем iOS и Android с мая 2020 года.

Как пользоваться мобильными билетами

Загрузите приложение в мае 2020 года;

зарегистрируйтесь в приложении по электронной почте, указанной в вашем аккаунте на билетном портале УЕФА;

загрузите билеты (это можно будет сделать минимум за неделю до матча или ранее);

если надо, перешлите билеты гостям с помощью кнопки "переслать" в приложении;

в день матча возьмите с собой телефон, полностью зарядив батарею и включите Bluetooth.

Также для владельцев билетов на Евро есть официальное приложение Евро-2020. Оно есть уже сейчас.

Приложение позволяет владельцам билетов бесплатно пользоваться общественным транспортом в городах.

В нем вы найдете интерактивные карты, расписание городских мероприятий и событий Фестиваля УЕФА, планировщик маршрута, а также оповещения о доступности билетов.

В каких городах пройдет Евро-2020?

Амстердам (Нидерланды)

Баку (Азербайджан)

Бильбао (Испания)

Бухарест (Румыния)

Будапешт (Венгрия)

Копенгаген (Дания)

Дублин (Ирландия)

Глазго (Шотландия)

Лондон (Англия)

Мюнхен (Германия)

Рим (Италия)

Санкт-Петербург (Россия)

Сборная Украины первый матч группового этапа Евро-2020 сыграет 14 июня в Амстердаме против Нидерландов. Следующие два поединка "сине-желтые" проведут в Бухаресте.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня до 12 июля.