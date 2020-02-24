На Евро-2020 общественный транспорт будет бесплатным для болельщиков
В УЕФА рекомендуют болельщиками, которые посетят матчи Евро-2020, загрузить на свои мобильные устройства два приложения. С их помощью болельщики смогут попасть на стадион и бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Для болельщиков, которые купили мобильные билеты, для доступа к ним нужно будет загрузить билетное приложение Евро-2020.
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Он будет доступен для смартфонов систем iOS и Android с мая 2020 года.
Как пользоваться мобильными билетами
- Загрузите приложение в мае 2020 года;
- зарегистрируйтесь в приложении по электронной почте, указанной в вашем аккаунте на билетном портале УЕФА;
- загрузите билеты (это можно будет сделать минимум за неделю до матча или ранее);
- если надо, перешлите билеты гостям с помощью кнопки "переслать" в приложении;
- в день матча возьмите с собой телефон, полностью зарядив батарею и включите Bluetooth.
Также для владельцев билетов на Евро есть официальное приложение Евро-2020. Оно есть уже сейчас.
Приложение позволяет владельцам билетов бесплатно пользоваться общественным транспортом в городах.
В нем вы найдете интерактивные карты, расписание городских мероприятий и событий Фестиваля УЕФА, планировщик маршрута, а также оповещения о доступности билетов.
В каких городах пройдет Евро-2020?
- Амстердам (Нидерланды)
- Баку (Азербайджан)
- Бильбао (Испания)
- Бухарест (Румыния)
- Будапешт (Венгрия)
- Копенгаген (Дания)
- Дублин (Ирландия)
- Глазго (Шотландия)
- Лондон (Англия)
- Мюнхен (Германия)
- Рим (Италия)
- Санкт-Петербург (Россия)
Сборная Украины первый матч группового этапа Евро-2020 сыграет 14 июня в Амстердаме против Нидерландов. Следующие два поединка "сине-желтые" проведут в Бухаресте.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня до 12 июля.