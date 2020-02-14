На форме команд Матча всех звезд НБА будет нашивка в память о Коби Брайанте: фото
С 14 по 16 февраля в НБА состоится звездный уикенд, главным украшением которого станет Матч всех звезд. На форме команд в этом матче будут специальные нашивки.
На правой части формы будет нашивка с черным кругом, в котором размещены восемь белых звезд. Это в память о Коби Брайанта и других пассажиров вертолета, разбившегося 26 января вблизи города Калабас. Среди погибших – его дочь Джианна.
К слову: Коби Брайанта с дочерью похоронили тайно от болельщиков 7 февраля
Форма команды на Матч всех звезд НБА в память о Брайанте и Стерне (фото: twitter.com/BleacherReport)
Перед этим руководство НБА решило изменить сам формат Матча звезд в память о Брайанте.
Что известно о смерти Коби Брайанта
- Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабасас Утром 26 января по местному времени.
- Все девять человек, находившиеся на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась ее партнер по баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.
- Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь.
- Впоследствии стало известно, что вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться. При этом вертолет не обладал необходимым сертификатом на осуществление полетов в сложных условиях. Пилоту не хватило 12 секунд, чтобы избежать катастрофы.
- В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
- В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его гибели. После этого он сделал татуировку в честь Брайанта.
- Журнал Time посвятил обложку погибшему Коби Брайанту. А по всему Лос-Анджелесу появились граффити в его честь.
- Пауло Коэльо писал детскую книгу с Коби Брайантом, но удалил черновик после его гибели.
Также на форме будет нашивка в память о Дэвиде Стерне – бывшем комиссаре НБА (он руководил лигой с 1984 по 2014 год). Стерн умер 1 января 2020 года на 77-м году жизни. В его честь на левой части формы будет черная полоска.
Напомним, что в Звездном уикенде НБА примет участие и украинец Святослав Михайлюк. Он сыграет в матче восходящих звезд НБА.
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