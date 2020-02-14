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На форме команд Матча всех звезд НБА будет нашивка в память о Коби Брайанте: фото

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Форма команды на Матч всех звезд НБА / twitter.com/BleacherReport

С 14 по 16 февраля в НБА состоится звездный уикенд, главным украшением которого станет Матч всех звезд. На форме команд в этом матче будут специальные нашивки.

На правой части формы будет нашивка с черным кругом, в котором размещены восемь белых звезд. Это в память о Коби Брайанта и других пассажиров вертолета, разбившегося 26 января вблизи города Калабас. Среди погибших – его дочь Джианна.

К слову: Коби Брайанта с дочерью похоронили тайно от болельщиков 7 февраля


Форма команды на Матч всех звезд НБА в память о Брайанте и Стерне (фото: twitter.com/BleacherReport)

Перед этим руководство НБА решило изменить сам формат Матча звезд в память о Брайанте.

Что известно о смерти Коби Брайанта

Также на форме будет нашивка в память о Дэвиде Стерне – бывшем комиссаре НБА (он руководил лигой с 1984 по 2014 год). Стерн умер 1 января 2020 года на 77-м году жизни. В его честь на левой части формы будет черная полоска.

Напомним, что в Звездном уикенде НБА примет участие и украинец Святослав Михайлюк. Он сыграет в матче восходящих звезд НБА. 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: NBA Новости Спорта Погиб Коби Брайант Спорт Баскетбол
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