На Гран-при Азербайджана произошла авария из-за канализационного люка: видео
Первая тренировка на Гран-при Азербайджана началась с нескольких курьезных моментов и в итоге была преждевременно прекращена.
Все началось с того, что Джордж Расселл на болиде Williams задел люк на трассе и повредил днище. Организаторы приняли решение не возобновлять сессию.
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Расселл задел канализационный люк между вторым и третьим поворотом. В результате британец сильно повредил болид, от которого отлетело немало обломков.
Организаторам пришлось работать с люком – необходимо было его заварить, чтобы избежать дальнейших проблем. Сначала сессия была прервана красными флагами, а через полчаса приняли решение о полной остановке сессии.
Впоследствии эвакуатор с болидом Williams на борту, который двигался в боксы, краном зацепил рекламный щит. От удара кран сломался, поэтому на пит-лейне не удалось быстро снять болид. А гидравлическая жидкость из крана капала прямо на болид Williams.
Формально протокол сессии возглавили пилоты итальянской команды Ferrari – Шарль Леклер и Себастьян Феттель. Только они проехали зачетные попытки.
Квалификационные заеды гран-при Азербайджана состоятся в субботу, 27 апреля. Гонка же состоится в воскресенье.
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