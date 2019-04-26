На Гран-при Азербайджана произошла авария из-за канализационного люка: видео

Первая тренировка на Гран-при Азербайджана началась с нескольких курьезных моментов и в итоге была преждевременно прекращена.

Все началось с того, что Джордж Расселл на болиде Williams задел люк на трассе и повредил днище. Организаторы приняли решение не возобновлять сессию.

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Расселл задел канализационный люк между вторым и третьим поворотом. В результате британец сильно повредил болид, от которого отлетело немало обломков.

A look at the incident that brought first practice to a premature end in Baku #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/VikJY5ts4M — Formula 1 (@F1) 26 апреля 2019 г.

RED FLAG: The session is halted after George Russell encounters trouble with a drain cover and is forced to a standstill



Track repairs underway in Baku #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/eHmy7GkSln — Formula 1 (@F1) 26 апреля 2019 г.

Организаторам пришлось работать с люком – необходимо было его заварить, чтобы избежать дальнейших проблем. Сначала сессия была прервана красными флагами, а через полчаса приняли решение о полной остановке сессии.

CONFIRMED: FP1 will not resume



The session is over so the track can be checked and oil can be cleared from the surface #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/o2F02khSKY — Formula 1 (@F1) 26 апреля 2019 г.

Впоследствии эвакуатор с болидом Williams на борту, который двигался в боксы, краном зацепил рекламный щит. От удара кран сломался, поэтому на пит-лейне не удалось быстро снять болид. А гидравлическая жидкость из крана капала прямо на болид Williams.

Формально протокол сессии возглавили пилоты итальянской команды Ferrari – Шарль Леклер и Себастьян Феттель. Только они проехали зачетные попытки.

Квалификационные заеды гран-при Азербайджана состоятся в субботу, 27 апреля. Гонка же состоится в воскресенье.

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