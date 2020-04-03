На грани аварии: частный самолет Месси совершил экстренную посадку в аэропорту Бельгии
Утром 3 апреля самолет форварда каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе.
Частный "джет" Месси вылетел из Брюсселя в направлении испанского Тенерифе, но вернулся в аэропорт "Завентем" около 9:10 утра по местному времени, сообщил бельгийский сайт HLN.
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Причиной возвращения оказалась техническая неполадка – у самолета возникли проблемы с шасси.
Пресс-служба аэропорта отказалась комментировать эту ситуацию. По их информации 32-летнего спортсмена не было на борту самолета. Куда и зачем он летел, публике никто не рассказал.
- Лионель Месси лидирует в гонке бомбардиров испанского чемпионата, в то время как его клуб "Барселона" возглавляет турнирную таблицу.
- Сезон в Примере приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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