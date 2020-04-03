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На грани аварии: частный самолет Месси совершил экстренную посадку в аэропорту Бельгии

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Лионель Месси / ФК "Барселона"

Утром 3 апреля самолет форварда каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе.

Частный "джет" Месси вылетел из Брюсселя в направлении испанского Тенерифе, но вернулся в аэропорт "Завентем" около 9:10 утра по местному времени, сообщил бельгийский сайт HLN.

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Причиной возвращения оказалась техническая неполадка – у самолета возникли проблемы с шасси.

Пресс-служба аэропорта отказалась комментировать эту ситуацию. По их информации 32-летнего спортсмена не было на борту самолета. Куда и зачем он летел, публике никто не рассказал.

  • Лионель Месси лидирует в гонке бомбардиров испанского чемпионата, в то время как его клуб "Барселона" возглавляет турнирную таблицу.
  • Сезон в Примере приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Лионель Месси Спорт Футбол
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