На грани аварии: частный самолет Месси совершил экстренную посадку в аэропорту Бельгии

Утром 3 апреля самолет форварда каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе.

Частный "джет" Месси вылетел из Брюсселя в направлении испанского Тенерифе, но вернулся в аэропорт "Завентем" около 9:10 утра по местному времени, сообщил бельгийский сайт HLN.

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Причиной возвращения оказалась техническая неполадка – у самолета возникли проблемы с шасси.

Пресс-служба аэропорта отказалась комментировать эту ситуацию. По их информации 32-летнего спортсмена не было на борту самолета. Куда и зачем он летел, публике никто не рассказал.

Лионель Месси лидирует в гонке бомбардиров испанского чемпионата, в то время как его клуб "Барселона" возглавляет турнирную таблицу.

Сезон в Примере приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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