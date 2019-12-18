На этапе Кубка мира по биатлону серьезные проблемы с трассой: украинцы завтра побегут спринт

В четверг, 19 декабря, начнется 3-й этап Кубка мира по биатлону во французском Ле-Гран-Борнан, а за день до старта украинские сборные сумели испытать трассу.

Отмечается проблема со снегом из-за высокой температуры воздуха – около +14. Снег на трассе быстро превращается в кашу, однако организаторы обещают, что гонки состоятся и соревнования не отменят. Уже 19 декабря там пройдет спринтерская гонка у мужчин.

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Тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра ожидает, что будет трудно:

После тренировки могу сказать, что условия будут очень тяжелыми. Трудно будет на трассе третьей и четвертой группе, если погодные условия останутся такими же, как и сегодня. Результаты спортсменов, которые будут стартовать в конце гонки, будут просто необъективными из-за состояния трассы.

Стартовый состав Украинской на спринтерскую гонку 19 декабря:

1. Дмитрий Пидручный;

26. Артем Прима;

40. Антон Дудченко;

54. Руслан Ткаленко;

92. Артем Тищенко.