На этапе Кубка мира по велотреку произошел жуткий завал: видео

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На этапе Кубка мира по велотреку произошел жуткий завал / AAP

На этапе Кубка мира по велотреку в Брисбене (Австралия) произошел массовый завал. В результате аварии почти половина участников не смогла продолжить погоню за лидерами.

На предпоследнем круге женского заезда две велогонщицы зацепились колесами. Столкновение произошло в верхней части трека.

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В результате аварии спортсменки скатились вниз по поверхности. Всего в аварию попали 12 гонщиц. К счастью, они отделались легкими травмами.

Видео аварии

Победительницей в этом виде программы стала американка Дженнифер Валенте, вторая – канадка Эллисон Беверидж, а третья – новозеландка Холли Эдмондстон.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Велоспорт
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