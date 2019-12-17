На этапе Кубка мира по велотреку произошел жуткий завал: видео

На этапе Кубка мира по велотреку в Брисбене (Австралия) произошел массовый завал. В результате аварии почти половина участников не смогла продолжить погоню за лидерами.

На предпоследнем круге женского заезда две велогонщицы зацепились колесами. Столкновение произошло в верхней части трека.

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В результате аварии спортсменки скатились вниз по поверхности. Всего в аварию попали 12 гонщиц. К счастью, они отделались легкими травмами.

Видео аварии

There was a nasty crash in the Women's Omnium scratch race at the Brisbane Track Cycling World Cup earlier today pic.twitter.com/fs8GggRWrv — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 15 грудня 2019 р.

Победительницей в этом виде программы стала американка Дженнифер Валенте, вторая – канадка Эллисон Беверидж, а третья – новозеландка Холли Эдмондстон.