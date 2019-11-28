На юного таланта из "Шахтера" повесили немалый ценник после игры с "Манчестер Сити"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете поразил своей игрой в матче против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Однако желающих купить игрока может отпугнуть цена на него.

Тете присоединился к "Шахтеру" только зимой 2019 года. Тогда "горняки" заплатили за него 15 миллионов евро. При этом "Гремио" не очень хотел продавать игрока, поэтому переговоры шли очень долго.

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Агент футболиста Пабло Буэно в интервью Radio Grenal заявил, что купить игрока можно, предложив минимум 50 миллионов евро.

️ Pablo Bueno, empresário do atacante Tetê, do Shakhtar Donestk, ex-#Grêmio: "Pra tirar ele do Shakhtar tem que depositar um bom valor. Começam a conversa a partir de 50 milhões de Euros. O Grêmio tem 15%, mais 3% da formação." — rádio grenal (@rdgrenal) November 27, 2019

Однако такая сумма несколько расходится с заявлениями в руководстве "Шахтера". Генеральный директор клуба Сергей Палкин еще после подписания игрока заявил, что у него в контракте прописана клаусула в размере 150 миллионов евро.

"Процесс был очень длительным. Переговоры вели около двух месяцев. Главная причина в том, что "Гремио" не хотел его отпускать. Они чувствовали, что в будущем этот футболист может стоить много денег. Со своей стороны и мы понимали: как только он заиграет за первую команду, его стоимость может быть значительно выше. Мы долго говорили относительно цифр и других вопросов. Главная тема со стороны "Гремио" – процент от перепродажи. Там видели, что футболист очень талантливый и перспективный, его уровень, поэтому в нашем контракте есть 15% от перепродажи футболиста. Было очень сложно, ведь сначала в "Гремио" вообще не хотели идти ни на какие переговоры. Они не хотели продавать. Мы приобрели Тете за 15 миллионов евро. 10 миллионов, полученных от продажи Ракицкого, плюс добавили часть от трансфера Фреда – и инвестировали в приобретение молодого талантливого футболиста. Верим, что это наше будущее, что Тете вырастет в большую звезду. Что же касается клаузулы или отступных, то на сегодня мы установили рекордную для нас сумму – 150 миллионов евро", – заявил Сергей Палкин.

Так что вряд ли донецкий клуб согласится отпустить игрока дешевле. Тем более, что 18% от суммы трансфера получит бразильский "Гремио". Из них 15% прописаны в соглашении о трансфере игрока, а еще 3% за то, что "Гремио" воспитал футболиста.