На каналах "Футбол" будут показывать три новых турнира
С 1 февраля в эфире телеканалов "Футбол 1/2/3" появятся новые турниры.
Начиная с ближайшего уик-энда, зрители телеканалов "Футбол 1/2/3" смогут увидеть матчи чемпионатов Нидерландов и Аргентины, а также Кубка Бразилии. Об этом говорится в сообщении канала.
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Первый матч чемпионата Нидерландов будет показан уже в воскресенье, 2 февраля. Центральная встреча 21-го тура "Аякс" – ПСВ будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Футбол 3".
Стоит отметить, что на каналах "Футбол 1/2/3" транслируют матчи чемпионатов Украины, Испании, Италии, Франции, Германии и Бельгии. Также здесь показывают матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также показывали квалификацию Евро-2020. Матчи Чемпионата Европы тоже будут показывать на этих каналах.
Стоит отметить, что с 15 марта 2020 года изменяются правила подписки на телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". В связи с переходом на новую модель дистрибуции, эти два телеканала будут доступны на следующих платформах: Oll TV, XTRA TV, Vega Telecom, Укртелеком, Воля, Киевстар, Vodafone.
Напомним, с 28 января 2020 года большинство украинских телеканалов закодировали свой спутниковый сигнал.
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