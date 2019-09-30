На матч "Динамо" и "Александрии" в Лиге Европы назначены арбитры

Стало известно, какие бригады арбитров будут работать на матчах "Динамо" и "Александрии" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Свои поединки украинские клубы сыграют 3 октября.

"Александрия" во Львове сыграет против бельгийского "Гента". Поединок будут обслуживать арбитры из Дании во главе с Йенс Мое.

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Ассистентами рефери будут Эспер Даль и Виктор Скитте. Четвертый рефери Йорген Бурхардт.

Йенс Мое в 2019 году обслуживал матч "Динамо" в Юношеской Лиге УЕФА против "Ювентуса". С другими украинскими командами рефери не пересекался.

Выездной поединок "Динамо" против швейцарского "Лугано" доверили арбитрам из Франции. Главным судьей игры будет Карим Абед.

Ассистенты рефери – Миди Рамуне и Бенжамен Пажес. Четвертый рефери – Флоран Батта.

Карим Абед никогда не работал на матчах украинских клубов. Для Карима Абеда это первый матч группового этапа Лиги Европы, в котором он будет главным арбитром.

"Александрия" и "Динамо" сыграют 3 октября. Начало матча "Александрия" – "Гент" в 19:55. Поединок "Лугано" – "Динамо" начнется в 22:00.