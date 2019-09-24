На матч сборной Украины против Сербии было аннулировано более тысячи билетов

Около 1500 билетов на матч квалификации Евро-2020 между Украиной и Сербией были аннулированы из-за неправильно указанных данных. Матч проходил на "Арене Львов" 7 июня.

О том, что билеты были аннулированы рассказал ведущий "Циганик Live" на FootballHub Игорь Цыганык.

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Он сообщил, что билеты были именными, а некоторые болельщики не смогли доказать, что пропуск на футбол принадлежит именно им.

Цыганык рассказал об этом в контексте проблем с покупкой билетов на матч Украина – Португалия в Киеве. По его информации, спекулянты атаковали сервис продажи билетов TicketsBox, чтобы болельщики не имели шанс купить билеты.

Сейчас работа сервиса стабилизирована и электронная очередь продвигается без существенных сбоев. В TicketsBox заявили, что на них была совершена ddos-атаку.

Как известно, Украинская ассоциация футбола не будет продавать билеты на выездной матч против Сербии по соображениям безопасности.

Украина возглавляет отборочную группу на Евро-2020, имея в активе после пяти матчей 13 очков. Команда Андрея Шевченко следующий матч проведет против Литвы (11 октября).