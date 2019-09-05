На матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов продана треть билетов

25 Читати новину українською
На матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" продано более трети билетов
На матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" продано более трети билетов / shakhtar.com

На матч первого тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Манчестер Сити" продано уже более 15 000 билетов. Это более трети от общей вместимости стадиона ОСК "Металлист" в Харькове, который примет игру.

Накануне поединка с английским клубом, который состоится 18-го сентября, "Шахтер" запускает челендж #40000vs11.

Читайте также: Стартовала продажа билетов на матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов: где купить и какая цена

Делитесь в социальных сетях фотографиями билетов на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" с хештегом #40000vs11, чтобы привлечь внимание к старту Лиги чемпионов и собрать в Харькове полный стадион.

Следить за прогрессом акции и узнать количество проданных билетов можно онлайн. Среди всех участников челленджа будет разыгран официальный мяч Лиги чемпионов – 2018/19 с автографами футболистов "Шахтера",
– сообщает сайт "горняков".

Следующий матч группового этапа в Харькове "Шахтер" проведет 22 октября против "Динамо" Загреб. Ознакомиться с календарем "горняков" в Лиге чемпионов можно здесь.

Читайте также: Букмекеры оценили шансы "Шахтера" выйти в плей-офф Лиги Чемпионов

 

 

blog_ava
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
сегодня
36945
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов Манчестер Сити Шахтер
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Коноплянка прокомментировал свой первый матч за "Шахтер"
сегодня 17:47 Коноплянка прокомментировал свой первый матч за "Шахтер"
122
Элина Свитолина в полуфинале US Open: что нужно знать о самой титулованной теннисистке Украины
сегодня 12:10 Элина Свитолина в полуфинале US Open: что нужно знать о самой титулованной теннисистке Украины
Наталя Сколоздра 2645
Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина
4 сентября 17:15 Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина
Михайло Гема 155
Сборная самых дорогих трансферов лета 2019
4 сентября 15:01 Сборная самых дорогих трансферов лета 2019
Ігор Саджениця 153
Олимпийская чемпионка Харлан об изменении гражданства, звездной болезни, главной мечте в карьере
4 сентября 14:26 Олимпийская чемпионка Харлан об изменении гражданства, звездной болезни, главной мечте в карьере
4155
Новости
Больше новостей
Залиште відгук