На матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов продана треть билетов

На матч первого тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Манчестер Сити" продано уже более 15 000 билетов. Это более трети от общей вместимости стадиона ОСК "Металлист" в Харькове, который примет игру.

Накануне поединка с английским клубом, который состоится 18-го сентября, "Шахтер" запускает челендж #40000vs11.

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Делитесь в социальных сетях фотографиями билетов на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" с хештегом #40000vs11, чтобы привлечь внимание к старту Лиги чемпионов и собрать в Харькове полный стадион.

Следить за прогрессом акции и узнать количество проданных билетов можно онлайн. Среди всех участников челленджа будет разыгран официальный мяч Лиги чемпионов – 2018/19 с автографами футболистов "Шахтера",

– сообщает сайт "горняков".

Следующий матч группового этапа в Харькове "Шахтер" проведет 22 октября против "Динамо" Загреб. Ознакомиться с календарем "горняков" в Лиге чемпионов можно здесь.

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