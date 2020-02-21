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На матчах сборной Украины по футболу будут бесплатные семейные сектора

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На матчах сборной Украины будут бесплатные семейные сектора / ffu.ua

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что на матчах национальной команды будут бесплатные семейные сектора. Семейные секторы появятся на домашнем матче сборной Украины 26 мая в Харькове против Кипра.

Павелко в своем фейсбуке сообщил, что бесплатные семейные сектора для болельщиков будут на домашних матчах сборной.

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"Это будет отличный стимул для родителей приводить своих малышей на стадион и вместе поддерживать главную команду страны", – написал Павелко.

По его словам, количество мест в таких секторах будет ограничено. Другие детали относительно семейных секторов будут опубликованы на официальных ресурсах УАФ.

Семейные сектора появятся уже на ближайших домашних матчах сборной, которые состоятся 26 мая в Харькове против Кипра, 2 июня в Киеве против Северной Ирландии и 7 июня во Львове против сборной Израиля,
– говорится в сообщении Павелко.

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Также Павелко предложил клубам УПЛ рассмотреть возможность организации таких секторов и на домашних матчах в чемпионате Украины.

"Это прекрасный инструмент для популяризации футбола и поощрение целых семей к походам на стадионы в разных городах Украины", – считает Павелко.

  • В 2020 году сборная Украины официально проведет 5 товарищеских матчей – с Францией (27 марта), Польшей (31 марта), Кипром (26 мая), Северной Ирландией (2 июня), Израилем (7 июня).
  • Первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет 14 июня в Амстердаме с Нидерландами.
  • Два следующих поединка команда Андрея Шевченко проведет в Бухаресте 18 и 22 июня.
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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
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