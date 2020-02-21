На матчах сборной Украины по футболу будут бесплатные семейные сектора

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что на матчах национальной команды будут бесплатные семейные сектора. Семейные секторы появятся на домашнем матче сборной Украины 26 мая в Харькове против Кипра.

Павелко в своем фейсбуке сообщил, что бесплатные семейные сектора для болельщиков будут на домашних матчах сборной.

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"Это будет отличный стимул для родителей приводить своих малышей на стадион и вместе поддерживать главную команду страны", – написал Павелко.

По его словам, количество мест в таких секторах будет ограничено. Другие детали относительно семейных секторов будут опубликованы на официальных ресурсах УАФ.

Семейные сектора появятся уже на ближайших домашних матчах сборной, которые состоятся 26 мая в Харькове против Кипра, 2 июня в Киеве против Северной Ирландии и 7 июня во Львове против сборной Израиля,

– говорится в сообщении Павелко.

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Также Павелко предложил клубам УПЛ рассмотреть возможность организации таких секторов и на домашних матчах в чемпионате Украины.

"Это прекрасный инструмент для популяризации футбола и поощрение целых семей к походам на стадионы в разных городах Украины", – считает Павелко.