На матче "Бенфика" – "Шахтер" ожидается большой аншлаг

На ответном матче "Бенфика" – "Шахтер", который пройдет 27 февраля в Лиссабоне в рамках 1/16 финала Лиги Европы, ожидается около 45 тысяч болельщиков.

Это немного меньше, чем в среднем посещаются матчи "Бенфики" в чемпионате Португалии. Об этом сообщает телеканал "Футбол 1/2/3".

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Например, на последней встрече с "Брагой" было 59 371 зрителей. Стадион "Эштадиу да Луш", где пройдет матч, рассчитан на 65 376 фанов.

Отметим, что первую встречу команд в Харькове, на ОСК "Металлист" посетили 24 429 зрителей. Ответный матч команд состоится 27 февраля в Лиссабоне, начало – в 22:00.

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